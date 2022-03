Pedeapsa definitiva pentru pastorul din Suceava care si-a agresat sexual cele patru fiice

Magistratii Curtii de Apel Suceava s-au pronuntat in cazul pastorului Constantin Pandelea arestat preventiv in 2020 pentru ca si-a violat in repetate randuri una dintre fiice si le-a agresat sexual pe celelalte trei. Constantin Pandele din Valea Bourei, comuna Dolhesti, judetul Suceava are opt copii dintre care 5 sunt minori. Anchetatorii sustin ca cei mici au crescut intr-o teroare greu de imaginat.Tatal lor i-a batut, infometat, i-a pedepsit punandu-i la munci grele la temperaturi scazute, ... citeste toata stirea