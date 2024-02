Pedeapsa pentru primarul care a mobilat doua camine culturale fara licitatie, la un pret dublu fata de cel al pietei

Virgil Saghin, primarul comunei sucevene Vatra Moldovitei, a fost condamnat pentru abuz in serviciu. Procurorii au stabilit ca a achizitionat 315 mese si 80 scaune pentru caminele culturale din doua sate fara sa organizeze licitatie si la preturi mult peste cele practicate pe piata.Curtea de Apel Suceava l-a condamnat definitiv in 14 februarie 2024 pe Virgil Saghin, primarul comunei Vatra Moldovitei din Suceava, la doi ani de inchisoare cu suspendarea executarii pentru abuz in serviciu. La o ... citește toată știrea