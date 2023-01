Pensia minima platita, adica indemnizatia sociala pentru pensionari, este 1.125 de lei

> Ajutorul de deces a crescut la 6.789 de lei, in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, si la 3.395 de lei, in cel al decesului unui membru de familie > In cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, indemnizatia pentru insotitor s-a marit pana la 1.428 de lei pe lunaIncepand cu 1 ianuarie 2023, venitul minim lunar asigurat in baza contractului de asigurare sociala este de 3.000 de lei (valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in ... citeste toata stirea