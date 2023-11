> TAROM e in restructurare si nu poate creste capacitatea de transportMinistrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a raspuns deputatului PNL Ioan Balan, care l-a intrebat recent daca are in vedere invitarea de companii aeriene europene, care sa opereze de pe Aeroportul Suceava, dupa ce Wizz Air a decis inchiderea bazei si reducerea numarului de curse, si daca intentioneaza capitalizarea TAROM si achizitia de noi aeronave, pentru a creste capacitatea de operare inclusiv de pe Aeroportul Suceava. ... citeste toata stirea