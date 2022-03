Pentru fermieri, anul 2022 se prefigureaza ca unul dintre cei mai dificili din ultima perioada

> Am incredere ca autoritatile responsabile ale statului vor lua decizii rapide si utile in sprijinul tuturor fermierilor romani, transmite parlamentarul suceveanPrim vicepresedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a sustinut printr-o declaratie politica in Parlament necesitatea ca fermierii romani sa fie ajutati de stat, deoarece anul 2022 se anunta ca unul dintre cei mai dificili."Cu munca foarte multa si de cele mai multe ori cu eforturi inumane, fermierii romani au reusit sa puna ... citeste toata stirea