Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca este convins ca la urmatoarele alegeri Primaria Suceava va ramane in curtea PNL.El a fost intrebat ce sfat are pentru viceprimarul Lucian Harsovschi care tot este intrebat daca va candida la functia de primar... iar acesta nu stie inca ce sa raspunda."Pentru mine un lucru e clar: Primaria Municipiului Suceava va ramane tot in curtea PNL. Principala mea preocupare in aceasta perioada este sa facem aceste proiecte care sunt foarte multe si ... citeste toata stirea