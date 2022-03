Perchezitii de amploare, pentru destructurarea a doua grupari de contrabanda cu tigari

> Intr-una erau implicati functionari publici, iar a doua aducea cantitati mari de tigari de contrabanda, ascunse in transporturi de lemn din Rusia si Ucraina11 perchezitii s-au desfasurat ieri in judetul Suceava, pentru destructurarea a doua grupari de trafic de tigari de contrabanda care ar fi produs statului roman un prejudiciu de circa un milion de euro.Potrivit Politiei Judetene Suceava, in cursul zilei, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR si IPJ ... citeste toata stirea