Perchezitii in tara la hotii de lemne. Din Moldova sunt vizate judetele Suceava, Iasi, Bacau si Botosani

Aproape 150 de perchezitii fac, in aceasta dimineata, politistii si procurorii in Bucuresti si in mai multe judete.Oamenii legii au descins la sedii de firme, persoane fizice si ocoale silvice, in doua dosare de evaziune fiscala, spalare de bani, taiere fara drept de arbori din fondul forestier national si delapidare.Oamenii legii vor efectua si 16 controale economice la depozitele unor firme si se vor ridica inscrisuri de la persoanele implicate in activitatea infractionala.Potrivit ... citeste toata stirea