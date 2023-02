Perchezitii intr-un dosar privind infractiuni economice, la firme care se ocupa cu dezmembrari auto

Patru echipe formate din 8 politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - IPJ Suceava, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava, au pus in executare, miercuri dimineata, patru mandate de perchezitie domiciliara emise de Judecatoria Suceava, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, care vizeaza comiterea mai multor infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata.Din ... citeste toata stirea