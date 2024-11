Perchezitii la Cajvana si Arbore

> Cinci suspecti cercetati, dintre care doi retinuti, in cazul mai multor furturi din societati comerciale din RadautiPolitistii din cadrul Politiei Municipiului Radauti - Biroul Investigatii Criminale, cu sprijinul Biroului de Ordine Publica si al Serviciului pentru Actiuni Speciale, au desfasurat, duminica, o ampla actiune in localitatile Cajvana si Arbore, in zona catunelor de romi. Au fost efectuate patru perchezitii domiciliare, iar cinci persoane au fost conduse la sediul Politiei ... citește toată știrea