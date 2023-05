Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava, au efectuat patru perchezitii domiciliare, in judetul Suceava, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si santaj, anunta Politia Suceava.Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului 2022, in judetul Suceava, a fost constituit un grup infractional organizat, care a actionat pana in prezent, in scopul obtinerii ... citeste toata stirea