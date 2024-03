Perchezitii la Salcea si Suceava, la scoli de soferi, intr-un dosar de evaziune fiscala de 600.000 de lei

> Investigatiile vizeaza doua persoane fizice si doua persoane juridiceParchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat miercuri ca procurori din cadrul unitatii de parchet impreuna cu politistii din cadrul IPJ Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat, in cursul zilei, patru perchezitii domiciliare in localitatile Salcea si Suceava, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in domeniul prestarilor de servicii de ... citește toată știrea