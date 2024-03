Perchezitii la scoli de soferi acuzate ca instruiau elevi la negru si faceau evaziune fiscala

Politistii de la Serviciul de Investigare a infractiunilor economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au descins la locuintele a patru persoane din Salcea si Suceava.Perchezitiile au avut loc la data de 6 martie, cand politistii au descins la adresele unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in domeniul prestarilor de servicii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere.Mai exact, este vorba despre doua ... citește toată știrea