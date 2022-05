Perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional specializat in trafic de droguri

Patru persoane urmau sa fie audiate in urma a sapte perchezitii domiciliare efectuate de procurori DIICOT in cadrul unei actiuni de destructurare a unui grup infractional specializat in trafic de droguri, a informat, ieri, DIICOT Suceava.Potrivit sursei citate, pe 30 mai 2022, procurori ai DIICOT Suceava, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava - Serviciul Antidrog, a efectuat sapte perchezitii domiciliare, pe raza ... citeste toata stirea