Perchezitii si la Suceava

42 de mandate de perchezitie domiciliara au fost puse in executare, ieri, in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Galati, Maramures, Suceava, Neamt, Vaslui si Iasi de politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, in cadrul unei ample actiuni vizand destructurarea unui grup infractional ... citeste toata stirea