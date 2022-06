Perchezitii si la Suceava in cadrul unui dosar privind obtinerea ilegala de fonduri printr-un program guvernamental de finantare

Un numar de 42 de mandate de perchezitie domiciliara sunt puse in executare, joi, in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Galati, Maramures, Suceava, Neamt, Vaslui si Iasi de politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, in cadrul unei ample actiuni pentru destructurarea unui grup ... citeste toata stirea