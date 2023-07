> Toti absolventii Colegiului National Militar "Stefan cel Mare", admisi in institutiile de invatamant superior militar, in tara si strainatateElevii Colegiului National Militar "Stefan cel Mare" demonstreaza, inca o data, ca sunt capabili de performanta.Dupa rezultatul inregistrat la examenul national de bacalaureat - 100% promovabilitate, absolventii promotiei 2023 "General Constantin Christescu - 100" au obtinut acelasi performante si la sustinerea admiterii in institutiile militare de ... citeste toata stirea