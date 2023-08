> "Trebuie manifestata foarte mare atentie, deoarece pagubele economice pot fi deosebit de mari" atrage atentia dr. Mihai Sorin Voloseniuc, director executiv al DSVSAPesta porcina africana revine in actualitate. Semnalul de alarma este tras de dr. Mihai Sorin Voloseniuc, director executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava, pe fondul inregistrarii de noi focare in tara, iar, mai aproape, inclusiv in judetele vecine Iasi si Botosani, in acesta din ... citeste toata stirea