Personalul SJU Suceava va fi din nou instruit sa comunice cu pacientii si cu apartinatorii

> Gheorghe Flutur: De foarte multe ori pacientul pleaca in alta parte pentru ca intalneste aici o raceala, o tafna a cuiva...Personalul Spitalului Judetean Suceava va participa in perioada urmatoare la cursuri de comunicare in relatia cu pacientii si apartinatorii.Managerul SJU Suceava, dr. Alexandru Calancea, a recunoscut ieri ca exista o comunicare cu anumite deficiente."De aceea, in urmatoarea perioada vom organiza cursuri de comunicare pe toate categoriile de personal" a spus ... citeste toata stirea