Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Suceava, inspectorul scolar Cezar Anutei, a declarat, luni, ca in prima zi de inscriere s-au depus 1.082 de cereri-tip pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare.El a precizat ca in planul de scolarizare pentru anul scolar 2022-2023, in judetul ... citeste toata stirea