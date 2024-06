Peste 1.000 de copii si adulti au participat la caravana "Siguranta auto copii"

In zilele de 14 si 15 iunie, Fundatia Siguranta Auto Copii, in colaborare cu Inspectoratul de Politie Judetean Suceava, Club Rotary Suceava, Crucea Rosie Suceava si alti parteneri, au organizat caravana "Siguranta auto copii" in mai multe locatii din zona municipiului Suceava.Evenimentele au debutat pe 14 iunie, in comuna Scheia, in parcarea unui hipermarket specializat in comercializarea de jucarii. Politistii rutieri au oprit vehiculele in care erau transportati copii, oferind parintilor ... citește toată știrea