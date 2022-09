Peste 1.000 ha de culturi agricole calamitate, in unsprezece localitati din judet

> Cel mai mult de suferit a avut porumbul, pe 158,34 ha gradul de calamitare fiind 51% pana la 70%, iar pe 25 de hectare intre 71%-100% > Cel mari probleme sunt in Hantesti cu 320,74 ha de culturi afectate de seceta, in Liteni - 300,25 ha si in Forasti - 262,03 de hectareSuprafata totala calamitata de seceta in judetul Suceava este de 1.012,74 de hectare.Potrivit informarii prezentate in sedinta Colegiului prefectural de Elena Claudia Gogu, directorul executiv al Directiei pentru ... citeste toata stirea