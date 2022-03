Politia de Frontiera Suceava a anuntat, ieri, ca de la inceperea razboiului in Ucraina, prin PTF Siret au intrat in tara peste 100.000 de persoane.Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan, a aratat ca in perioada 24 februarie - 9 martie au intrat in tara prin PTF Siret peste 100.000 persoane si aproximativ 12.500 de autovehicule.Dintre acestea, 74.200 de persoane au fost ... citeste toata stirea