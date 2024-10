Peste 100 de elevi au fost gasiti in localuri publice din apropierea scolilor

In perioada 30 septembrie - 3 octombrie a.c., politistii Biroului Siguranta Scolara din cadrul IPJ Suceava, impreuna cu colegii din Politia Orasului Brosteni si Politia Municipiului Falticeni, au desfasurat actiuni pentru prevenirea infractiunilor in randul elevilor, precum si a comportamentelor nesigure in zona unitatilor de invatamant.Politistii au efectuat 49 de controale asupra elevilor, fiind identificate doua cazuri de port ilegal de obiecte periculoase, fapte pedepsite conform art. 372 ... citește toată știrea