Muzeul National al Bucovinei a anuntat ca organizeaza si in acest an manifestarea de traditie "Lume, Lume... hai la targ!" in perioada 28 - 30 iulie, la Muzeul Satului Bucovinean."Pe ulitele muzeului va asteapta peste 100 de mesteri cu produse mestesugite, creatori de obiecte artistice, hand made, anticari si producatori de bunatati (vinuri, sucuri, lavanda, trandafiri, miere, placinte, cozonaci, inghetata etc.) pentru toate gusturile si buzunarele" au transmis organizatorii. ... citeste toata stirea