Peste 100 de pacienti au ajuns la UPU din SJU Suceava cu plagi muscate de capuse

> Alti doi s-au prezentat cu leziuni dupa ce au fost muscati de sarpePurtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, medicul Dan Teodorovici, a declarat ca, de la inceputul acestui an si pana in prezent, la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Suceava s-au prezentat 109 persoane cu plagi muscate de capuse.El a spus ca pacientii diagnosticati cu plagi muscate de capuse aveau varste cuprinse intre un an si 82 de ani.Dan Teodorovici a subliniat ca, pentru evitarea ... citeste toata stirea