Peste 100 de perchezitii efectuate de DNA Suceava

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul Teritorial Suceava desfasoara cercetari intr-un dosar penal ce vizeaza suspiciuni de infractiuni de coruptie, comise in perioada 2023-2024.In cadrul anchetei, DNA a efectuat ieri perchezitii domiciliare in 108 locatii din judetul Suceava.Potrivit comunicatului DNA, perchezitiile au avut loc in trei institutii publice, doua sedii ... citește toată știrea