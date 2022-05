Peste 100 de persoane din Ucraina au fost retinute la granita cu UE si Moldova, pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei

Peste 100 de persoane au fost retinute in ultimele 7 zile de granicerii ucraineni la frontiera de vest a Ucrainei, pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei.Potrivit Serviciului de Frontiera de Vest din Ucraina, in ultimele 7 zile, aproximativ 500.000 de persoane si aproape 130.000 de vehicule au trecut prin granitele de vest ale Ucrainei cu UE si Moldova.Sursa citata arata ca peste 100 de persoane au fost retinute pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat in zona de ... citeste toata stirea