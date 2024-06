Peste 13.000 mc de material lemnos, in valoare de peste 4.000.000 de lei, confiscati de politisti

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au continuat activitatile de verificare si cercetare penala in urma a 16 perchezitii domiciliare desfasurate in cadrul actiunii "Jupiter", intr-un dosar privind infractiuni de evaziune fiscala in domeniul silvic.In urma finalizarii activitatilor de inventariere aferente controalelor pe linie silvica, demarate in contextul perchezitiilor domiciliare ... citește toată știrea