Peste 14.000 de copii si tineri au beneficiat de "o catehizare temeinica", in Suceava

IPS Calinic, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, intra constant in dialog cu enoriasii din Suceava, prin intermediul rubricii "Raspunsul ierarhului", pe care o are pe siteul Arhiepiscopiei. Un ultim raspuns a vizat criticile aduse de un enorias cu privire la prezenta tinerilor in biserica, IPS argumentand faptul ca Sectorul Catehizare, Tineret si Educatie pentru Viata a avut o activitate importanta in ultimul an si ca aceasta va fi diversificataDilema enoriasului gravita in jurul absentei ... citește toată știrea