Peste 160 de sanctiuni contraventionale

Serviciul de Ordine Publica al IPJ Suceava a desfasurat, vineri, o ampla razie in zonele Solca, Arbore, Dornesti si Voitinel. Aflam ca actiunea a implicat mai multe echipaje de politie si a vizat prevenirea faptelor antisociale si cresterea sigurantei publice, in special in zone cu risc infractional ridicat si segmente de drum periculoase.Razia a implicat 47 de politisti din diverse structuri, inclusiv Serviciul Rutier, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si Serviciul pentru