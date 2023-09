In primele doua saptamani ale noului an scolar 2023/2024, politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava au desfasurat actiuni menite sa previna absenteismul scolar si implicarea tinerilor in acte antisociale si ilegale. Aceste eforturi au implicat, de asemenea, politisti din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, precum si lucratori de jandarmi.Aflam ca actiunile au acoperit intreg judetul, cu accent pe ... citeste toata stirea