Peste 22 de tone de vin s-au scurs pe camp din cisterna rasturnata la Berchisesti

Toata cantitatea de vin aflata in cisterna care s-a rasturnat marti dupa amiaza la Berchisesti s-a scurs pe camp./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Potrivit anchetei politistilor, marti, in jurul orelor 16:40, un barbat de 32 de ani din Gura Humorului, in timp ce conducea un ... citeste toata stirea