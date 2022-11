Peste 2300 de cazuri de violenta in familie raportate in judetul Suceava in acest an. Politistii suceveni au emis 220 de ordine de protectie

In primele 10 luni ale anului in curs, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au intervenit la 2319 de cazuri de violenta in familie, fiind emise aproximativ 220 de ordine de protectie provizorii, potrivit IPJ Suceava.Potrivit sursei citate in 130 de situatii politistii au dispus evacuarea temporara a agresorului, indiferent daca acesta era sau nu proprietarul locuintei comune./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: ... citeste toata stirea