Peste 3.400 de lilieci au fost salvati din podul unui bloc din Suceava

Peste 3.400 de lilieci din specia Nyctalus noctula, cunoscuti sub numele "lilieci de amurg", au fost gasiti "intr-o hibernare adanca", ascunsi in izolatia din vata minerala a podului unui bloc din Suceava.Aflam ca aceasta descoperire de la inceputul acestui an a marcat debutul unei misiuni de salvare impresionante la care au participat reprezentanti ai Asociatiei pentru Protectia si Studiul Liliecilor, care este proiectul comun al Fundatiei Visul Luanei si Wilderness Research and Conservation ... citește toată știrea