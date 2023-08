Politia Judeteana Suceava a anuntat, luni, ca peste 30 de politisti suceveni donasera deja sange pentru victimele exploziilor de la Crevedia."Tragicul eveniment din acest weekend, de la Crevedia, e prezent in gandurile noastre, ale tuturor colegilor, indiferent de culoarea uniformei pe care o purtam. Inca de dimineata, politistii suceveni s-au deplasat la Centrul de Transfuzii din Suceava, pentru a-i sprijini, de la distanta, pe cei aflati in suferinta in aceste momente" a transmis IPJ Suceava. ... citeste toata stirea