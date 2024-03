Peste 40 de permise de conducere retinute si 475 de amenzi

> O concluzie: iresponsabilitatea unor soferi continua sa fie o problema majoraPeste 40 de permise de conducere au fost retinute si 475 de amenzi, in valoare de aproximativ 280.000 lei, au fost aplicate de politistii suceveni in urma unei ample actiuni desfasurate pentru depistarea soferilor aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive.Astfel, pentru a reduce numarul si consecintele accidentelor rutiere grave, politia din Suceava a desfasurat timp de doua zile actiuni ... citește toată știrea