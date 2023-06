> Probele scrise se vor desfasura in 16 centre de examenInspectoratul Scolar Judetean Suceava a informat, ieri, intr-un comunicat de presa, ca la probele scrise ale bacalaureatului s-au inscris 5.169 de candidati, care vor sustine probele in 16 de centre de examen.Conform calendarului, probele scrise din cadrul Examenului National de Bacalaureat 2023 se vor desfasura in perioada 26 - 29 iunie.In data de 26 iunie este prevazuta proba scrisa la limba si literatura romana, la 27 iunie are loc ... citeste toata stirea