Peste 55% dintre falticeneni au votat candidatii PSD sa ii reprezinte in CJ

La alegerile duminica, 9 iunie, in municipiul Falticeni s-a inregistrat o prezenta semnificativa la vot, peste 45% dintre alegatori inscrisi in listele electorale prezentandu-se la urne.Ordinea rezultatelor pentru functia de presedinte a Consiliului Judetean Suceava este: Gheorghe Soldan, Partidul Social Democrat (PSD), a obtinut in urbea de pe Somuz 5.980 voturi din cele 10.777 valabil exprimate (55,49 %); Gheorghe Flutur, Partidul National Liberal (PNL), a obtinut 2.470 voturi (22,92%); ... citește toată știrea