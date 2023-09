Politistii din cadrul Serviciului Rutier Suceava, al formatiunilor de profil si lucratorii de ordine publica atestati pe linie de politie rutiera au desfasurat o ampla actiune de prevenire si combatere a conducerii sub influenta alcoolului si a vitezei excesive in perioada 1 - 3 septembrie a.c.In ceea ce priveste prevenirea conducerii sub influenta alcoolului sau a altor substante au fost testati cu etilotestul 427 de conducatori auto, dintre care 9 au fost supusi si testelor drugtest. ... citeste toata stirea