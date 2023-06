> Probele scrise au loc in 159 de centre de examen, iar 24 de elevi vor sustine aceste probe in conditii specialeInspectoratul Scolar Judetean Suceava a informat, ieri, intr-un comunicat de presa, ca 6.614 elevi din judet s-au inscris la probele scrise ale examenului deevaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, care vor avea loc in zilele de 19 iunie 2023, la Limba si literatura romana, si 21 iunie 2023, la Matematica.Sursa citata precizeaza ca probele scrise din cadrul evaluarii ... citeste toata stirea