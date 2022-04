Peste 60% din posturile din asistenta sociala sunt ocupate cu personal avand alte specializari

> Aproape o cincime din posturi sunt vacante, 9 primarii neavand organizate servicii de asistenta socialaMai multe deficiente au depistat Inspectorii Agentiei de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Suceava cu prilejul unei campanii nationale de verificare a respectarii prevederilor Legii asistentei sociale din 2011. Astfel, in timpul verificarilor s-a constatat ca in 9 primarii nu erau organizate servicii de asistenta sociala in cadrul aparatului propriu al primarului, iar in alte doua unitati ... citeste toata stirea