Peste 600 de contestatii in judetul Suceava

> Cele mai multe au fost la limba si literatura romanaCandidatii suceveni la evaluarea nationala au depus 601 contestatii fata de notele obtinute la probele de limba si literatura romana si, respectiv, matematica.Potrivit ISJ Suceava, au fost depuse 372 de contestatii la notele la limba si literatura romana si 229 la matematica.Contestatiile au putut fi depuse in zilele de 23 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 24 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00). Acestea au putut fi ... citeste toata stirea