Peste 9.000 de cetateni ucraineni, care au fugit din Ucraina din cauza razboiului, au trecut ilegal frontiera de nord

> Peste 1.700 au trecut in 2023 frontiera judetului SuceavaInspectorul-sef al ITPF Sighetu Marmatiei, chestorul de politie Florin Coman, a prezentat, printr-o declaratie de presa, rezultatele principalelor activitati de control si supraveghere a frontierei desfasurate de personalul structurii pe care o reprezinta in anul 2023."ITPF Sighetu Marmatiei are in subordine trei servicii teritoriale, 15 sectoare si 14 puncte de trecere a frontierei (6 rutiere, 5 feroviare, respectiv 3 temporare). ... citește toată știrea