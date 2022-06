Peste 94.000 de suceveni vor primi cate 250 de lei, la doua luni, prin carduri sociale

> Subprefectul Florin Sinescu: Suntem pregatiti si vom asigura distribuirea in cel mai scurt timp a cardurilorPrefectura Suceava a anuntat, ieri, ca subprefectul Florin Sinescu s-a intalnit cu directorul Oficiului Judetean de Posta Suceava Nicolai Costras, pentru a fi analizata capacitatea de distribuire catre persoanele vulnerabile din judetul Suceava a sprijinului material constand in tichete sociale pe suport electronic.Potrivit sursei citate, in judetul Suceava sunt aproximativ 94.312 ... citeste toata stirea