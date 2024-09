Peste doua tone de motorina si o autoutilitara, confiscate de politisti

Politistii din cadrul Sectiei 3 politie Rurala Marginea au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii "contrabanda" si au confiscat o cantitate de circa doua tone de motorina, dispunand totodata indisponibilizarea unei autoutilitare in valoare de cca. 10.000 euro.Potrivit IPJ Suceava, luni, in jurul orei 12:20, politistii din cadrul Sectiei 3 politie Rurala Marginea, in timp ce se aflau in executarea serviciului de patrulare intercomunala pe raza comunei Dornesti, au observat ... citește toată știrea