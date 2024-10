Pianistul Bogdan Vaida va concerta la Sinagoga din Radauti si in Parcul National Calimani

Sinagoga din Radauti si Centrul de vizitare al Parcului National Calimani sunt urmatoarele opriri ale pianistului Bogdan Vaida, care calatoreste prin tara cu pianul lui "in dorinta de a duce muzica clasica in cat mai multe locuri speciale din tara".Astfel, turneul ajunge in judetul Suceava: vineri, 25 octombrie, de la ora 19:00 la Sinagoga din Radauti, iar sambata, 26 octombrie, de la ora 17:00, la Centrul de vizitare al Parcului National Calimani din Saru Dornei.Accesul la concerte este ... citește toată știrea