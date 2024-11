Ploi, ninsori si vant in judet

> La munte se asteapta ninsori consistenteAdministratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica si o atentionare de cod galben pentru intervalul 20 noiembrie, ora 10 - 23 noiembrie, ora 20, privind precipitatii moderate, ninsori consistente la munte si intensificari ale vantului.Potrivit ANM, in perioada mentionata, temporar se vor inregistra precipitatii in toate regiunile. Astfel, in Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei si Dobrogea vor fi precipitatii predominant sub ... citește toată știrea