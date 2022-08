PMP solicita cresterea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor pentru romanii din mediul rural

Liderul PMP Suceava, consilierul judetean Marian Andronache, a aratat, luni, ca sunt 5 milioane de gospodarii din Romania in care cetatenii se incalzesc cu lemne de foc, prin intermediul unor sobe sau al unor centrale pe lemne."Avand in vedere cresterea cu aproximativ 40% a pretului la metrul cub de lemn in vederea incalzirii locuintelor, se impune o masura de ajutor social si pentru romanii care locuiesc la tara, nefiind bransati nici la reteaua de gaze si nici la un sistem de incalzire ... citeste toata stirea