PNL a depus liste de candidati in toate localitatile judetului

Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat zilele trecute ca Organizatia Judeteana PNL Suceava a depus liste de candidati in toate cele 114 localitati ale judetului."Avem 2024 de candidati, sustinem candidati in cele 114 primarii. Avem candidati foarte buni, plecam optimisti la drum. Am fost primii care am depus candidaturile la Consiliul Judetean Suceava, la Primaria Municipiului Suceava" a spus Gheorghe Flutur.Liderul liberal sucevean a mentionat ca a parcurs in precampania